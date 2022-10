Heimat-Check

Ziemetshausen hat die beste Lebensqualität im Landkreis

Sauberkeit, Lebensqualität und Vereinsleben werden in Ziemetshausen am besten bewertet.

Plus Der Heimat-Check zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger vor allem mit Sauberkeit, Lebensqualität und dem Vereinsleben glücklich sind.

Was gefällt den Menschen in ihrem Heimatort und was kann verbessert werden? Unser Heimat-Check für Ziemetshausen zeigt sehr deutlich, womit die Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind, und in welchem Bereich noch viel Verbesserungspotenzial steckt. In einer Kategorie ist Ziemetshausen landkreisweit an erster Stelle. Zwei andere Themen werden sehr kritisch gesehen.

