Ortstafel wird aus dem Boden gerissen

Der Bereitschaftsdienst des Krumbacher Bauhofs muss ausrücken. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Laut einer Mitteilung an die Polizei wurde vermutlich in der Nacht vom Samstag auf Sonntag eine Ortseinfahrtstafel zwischen den Krumbacher Ortsteilen Niederraunau und Hohenraunau durch Vandalismus samt Fundament aus dem Boden gerissen. Es zeigten sich den Beamten vor Ort keine Spuren auf einen Verkehrsunfall, weshalb von mutwilliger Beschädigung ausgegangen wird. Da die Ortseinfahrt ohne das Schild nicht mehr ohne Weiteres erkennbar war, musste laut Bericht der Polizei zudem der Bereitschaftsdienst des Bauhofes ausrücken und eine provisorische Beschilderung einrichten. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der 08282/9050 an die Polizeiinspektion Krumbach zu wenden. Derzeit wird unter anderem wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt ermittelt. (AZ)