Theologe Scheule: "Bleiben wir wohlwollend und auskunftsfähig, fromm und cool"

Plus Der Krumbacher Professor Rupert Scheule erklärt, ob Glaube und Ostern heutzutage überhaupt noch etwas bedeuten. Und was Lenny Kravitz mit Karfreitag zu tun hat.

Was bedeutet das Osterfest im ursprünglichen Sinne?



Rupert Scheule: Für die Christen ist Ostern das Fest schlechthin. Das höchste der Hochfeste mit dramatischer Hintergrunddynamik: Die Brutalität des Karfreitags, die Trauer des Karsamstags und die durchbrechende Freude der Osternacht, in der die Liebe über den Tod siegt. Dabei bezieht sich das Oster-Geschehen nicht nur auf Jesus Christus, sondern auf uns alle.

Welche Bedeutung hat Ostern heutzutage?



Scheule: Es gibt genug Menschen, die sich von genau diesen Oster-Mysterien packen lassen! Aber viele sehen natürlich lediglich das lange Osterwochenende von Karfreitag bis Ostermontag. Als Ethiker finde ich das übrigens auch eher positiv. Dass eine ganze Gesellschaft sich ein paar Tage freinimmt, ist eine Einladung, Gemeinschaft zu erleben. Es ist durchaus sinnvoll, wenn ein Tag dabei ist, an dem wir alle vom Gas runtergehen. Das ist der Karfreitag.