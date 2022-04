Interview

vor 20 Min.

Theologieprofessor: "Bei den Bischöfen gibt es kein Mauern mehr"

Plus Der Krumbacher Professor Rupert Scheule erklärt, was er in seiner Predigt nicht verschweigen will. Unter anderem welche Rolle er für Frauen in der Kirche sieht.

Von Peter Bauer

„Eine echte Vorfreude auf Ostern möchte sich bei mir in diesem Jahr nicht so richtig breitmachen“, schreibt Josef Baur, Krumbacher Stadtpfarrer für die Pfarrgemeinde St. Michael, im Pfarrbrief mit Blick auf die aktuellen Krisen. Empfinden Sie Vorfreude auf Ostern?



Professor Dr. Rupert Scheule: Es scheint ja so, als wären wir alle heuer in einen globalen Karfreitag geraten. Und am Sterbetag Jesu war die Osterfreude unglaublich weit weg. Dieser Frühlingstag des Jahres 30 brachte der Jesusbewegung die totale Niederlage. Wie wird es weitergehen? Kann jetzt überhaupt noch etwas Gutes kommen? Diese Karfreitagsfragen sind momentan auch bei mir dominanter als die Vorfreude. Ich werde das in meiner Karfreitagspredigt in Edenhausen nicht verschweigen.

