Theaterfreunde Kemnat erwecken "Florian zur Ehr" in der Alten Schule zum Leben

Es war eine Mammutaufgabe, die die Theaterfreunde Kemnat in diesem Herbst zu lösen hatten. Denn nach Jahrzehnten als Gast der örtlichen Wirtschaften waren die Theaterfreunde mit einem Mal heimatlos geworden. Das große Dorfgaststätten-Sterben hat nun auch Kemnat, das sich über lange Zeit mit drei und dann mit zwei gastlichen Wirtschaften gut versorgt sah, hart getroffen.

Räume für eine Theatergruppe müssen eine gewisse Größe haben.

Die Theaterfreunde mussten sich nach einer neuen Bleibe umsehen. In einem kleinen Dorf mit rund 630 Einwohnern ist der gemeinschaftlich nutzbare Raum rar, zumal in einer Größe, wie ihn eine Theatertruppe benötigt.

Doch die Theaterfreunde gaben nicht auf und wurden in der Alten Schule fündig. Das von mehreren Vereinen genutzte Gebäude verfügt über einen Turnsaal, den die Spieler mit großem Sachverstand, finaziellem und arbeitsintensivem Einsatz mit allem ausgestattet haben, was ein Theater benötigt: Bühne und Vorhang, Schallschutz und Beleuchtung, ja sogar ein improvisiertes Foyer für den Getränkeverkauf haben die Alte Schule und den Turnsaal in ein Theater verwandelt, in dem sich zu jeder Aufführung 100 Zuschauer königlich amüsieren können.

Doch nicht nur den Bau einer neuen Spielstätte hatten die Theaterfreunde Kemnat zu bewältigen. Es stellte sich heraus, dass im „neuen Theater in der Alten Schule“ eine völlig andere Akustik herrscht als im Saal einer Dorfwirtschaft: Bühne und Zuschauer rücken eng zusammen und kein Besteckgeklapper und Gläserklirren legt einen milden Schleier über kleine Aussetzer oder Versprecher. Auch damit, so dürfen sich die alten Hasen und jungen Mitstreiter der Kemnater Theatertruppe rühmen, wurden die Spieler ohne größere Mühen fertig.

Neues Stück der Theaterfreunde Kemnat handelt von einer Dorffeuerwehr.

Mit dem Stück „Florian zu Ehr“ haben sich die Theaterfreunde einen Schwank von Katharina Daffner ausgesucht, der trotz seiner großen Zahl an Mitwirkenden, zehn Spieler tummeln sich einige Male gleichzeitig auf der Bühne, auch, ja vielleicht sogar gerade auf einer kleinen Bühne seinen ganzen Charme ausstrahlen kann. Die Geschichte um den Verlust und die Wiederinstallation einer eigenen Feuerwehr in einem kleinen Ort, die ganz wie es sich für ein Bühnenspiel gehört, überraschende Wendungen und märchenhafte Züge in sich birgt, eröffnet den Spielern immer wieder die Möglichkeit, ihre Interpretation der Rolle zum besten zu geben und die Figuren mit Leben zu füllen (Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, so heißt es, seien rein zufällig).

Zum erfahrenen Team der Kemnater Theaterfreunde, die sich kontinuierlich verjüngen und immer wieder Nachwuchskräfte ins Ensemble integrieren, stießen in dieser Saison neue Spieler. Samuel Seiband durfte als 1. Kommandant gleich in einer Schlüsselszene zeigen, was er drauf hat, und Ben Kugler mimt in einer Doppelaufgabe dessen Stellvertreter und geht außerdem als jugendlicher Liebhaber durch emotionale Hochs und Tiefs. Der Engel des letzten Jahres, Newcomerin Cäcilia Brenner, überzeugt heuer als übereifrige Feuerwehrfrau, deren Antipoden Anja Stadie und Nina Vogg längst zum harten Kern des Ensembles zählen. Dazu gehören auch Willi Demel, der einen orakelnden alten Nepomuk mit stoischem Gleichmut darstellt. Ihm gegenüber sprechen die beiden Politiker, Bürgermeister und Landrat, groß auf. Es sind Martin und Roman Müller, deren imitatorisches Talent unübertroffen ist. Mit Heidi Stadie in undurchsichtiger Rolle und einem geheimnisvollen Manfred Stanzel wird die Truppe zur harmonischen Einheit, die es versteht, aus dem Stück die besten Seiten herauszukitzeln.

Theaterfreunde Kemnat: Florian zur Ehr wird noch gespielt am 10., 11., 12., 17. und 19. Januar. Beginn ist sonntags um 18 Uhr, werktags um 19.30 Uhr. Restkarten gibt es telefonisch unter 0152/52954878 von 18 bis 20 Uhr.