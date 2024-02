Krumbach

Tüchertanz im Gottesdienst: Gemeinde in Krumbach setzt auf Neues

Tücher-Sitztanz in der Kirche. Gottesdienst ganz anders gibt es in der Reihe GgG – Gemeinde gestaltet Gottesdienst, die Pfarrer Eugen Ritter (rechts) von der evangelischen Gemeinde in Krumbach initiiert hat.

Plus GgG ist eine neue Gottesdienstreihe in der evangelischen Gemeinde in Krumbach. Dabei gestalten verschiedenste Gruppen und Kreise von Gemeinde den Gottesdienst.

Von Annegret Döring

Sonntagsglockengeläut. Die Menschen strömen zum Gottesdienst in Krumbach. Kaum sind die Glocken der Evangeliumskirche verklungen, ertönt eine wiegende Musik. Zehn Frauen sitzen vor dem Altar und schwingen in jeder Hand ein buntes Tuch zu den Klängen. Pfarrer Eugen Ritter sitzt im Talar auf einem Hocker und macht mit. "Nanu, heut ist es ja ganz anders hier", wird sich mancher Kirchenbesucher oder manche Kirchenbesucherin gedacht haben. Es ist ein "Werkstattgottesdienst", der an diesem Sonntag stattfindet und von dem es noch mehrere in diesem Jahr geben wird, klärt der Pfarrer die Gemeinde auf. Eine neue Gottesdienstreihe hat begonnen unter dem Titel GgG – Gemeinde gestaltet Gottesdienst.

Die Frauen, die am vergangenen Sonntag den Gottesdienst bereicherten, gehören zur Sitztanzgruppe "Locker vom Hocker" und stellen ihre Gruppe im Gottesdienst vor. Im Januar gab es bereits einen GgG-Gottesdienst, den der ökumenische Chor Maybe mit bestritt, der regelmäßig im evangelischen Gemeindehaus in der Jochnerstraße probt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

