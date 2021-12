Das KRU-Kennzeichen: Mehr als ein Stück Aluminium

Plus Vor zehn Jahren kam die Wiedereinführung des Autokennzeichens KRU in Gang. Die Krumbacher sind darüber noch immer froh, denn ein Autokennzeichen ist mehr, als man glaubt.

Es ist nur ein Stück Aluminium, manchmal auch Kunststoff, 52 Zentimeter breit und elf Zentimeter hoch. Trotzdem kennt es jeder, und fast alle Verkehrsteilnehmer brauchen es: das Autokennzeichen. In der Kindheit war es der Retter auf ewig langen Autofahrten. Das bekannte Spiel „Kennzeichenraten“ hat schon Generationen von Kindern begleitet und Eltern genervt, wenn von hinten die Frage "Mama, Papa, wofür steht …" kam.