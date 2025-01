Herausforderung Hausarztmangel: Notlage und Lösungsansätze im Kreis Günzburg

Wer krank ist, erfährt es am eigenen Leib: Der Arztbesuch klappt sehr oft nicht sofort. Man telefoniert ewig, bis man durchkommt. Und dann sagt eine Computerstimme: „Sie sind an fünfter Stelle in der Warteschleife, bitte haben Sie Geduld …“ Zugezogene oder andere Neupatienten erleben Ablehnungen im Vorzimmer. Die Praxen im Landkreis Günzburg sind ausgelastet, bei vielen herrscht Aufnahmestopp. Es entsteht der Eindruck der Unterversorgung im medizinischen Bereich, nicht nur hier im Landkreis Günzburg.

