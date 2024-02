Krumbacher Verkehrskonzept: Es braucht schnelle Entscheidungen

Plus Ein durchdachtes Verkehrskonzept ist gut, doch Krumbach lässt sich zu viel Zeit für elementare Entscheidungen. Probleme werden dadurch nicht gelöst. Ein Kommentar.

Seit über einem Jahr schläft das Verkehrskonzept in Krumbach. Doch das Projekt darf nicht weiter in Vergessenheit geraten. Einfach nicht mehr über vertagte, aber immer noch notwendige Entscheidungen zu sprechen, löst Verkehrsprobleme nicht. Das letzte Treffen der Arbeitskreise fand Ende 2022 statt. Egal, ob im Schwerlasttransport, Auto-, Bus- oder Radverkehr: Es staut sich Unmut auf.

Die Gestaltung eines umwelt- und nutzerfreundlichen Verkehrskonzepts ist für Kommunen eine der großen Herausforderungen dieser Zeit. Wie auch immer die Krumbacher Lösung einmal aussehen wird: Die Theorie ist wertlos, wenn es an der Umsetzung hapert. Der grobe Plan steht eigentlich, ausgearbeitet von einem Planungsbüro. Statt diesen in einem entscheidenden Stadtratsbeschluss mit einem neuen Verkehrskonzept zu verankern, werden lieber weiterhin kleinteilige Maßnahmen wie das Markieren von Fahrradwegen umgesetzt. Natürlich ist das billiger. Aber die hohe innerstädtische Verkehrsbelastung und die vielerorts unzureichende Anbindung an den ÖPNV bleiben erhalten.

