Schwiegervater getötet: Dieser Mord hätte verhindert werden können

Plus Ohne Frage ist es ein schlimmes Verbrechen, das die 43-Jährige begangen hat. Doch der 83-Jährige hätte nicht so brutal sterben müssen: Warum wurde so lange weggeschaut?

Die Frau mit den kurzen braunen Haaren, unauffällig gekleidet, tappt mit etwas eingefallener Haltung über den Gang des Landgerichts in Memmingen. Wer ihr entgegenläuft, vermutet hinter dieser Erscheinung keine Person, die aus ihrer Wohnung ein Filetiermesser holt und 42 Mal brutal auf einen dösenden Rentner einsticht. Man sieht ihr allerdings auch nicht an, dass sie unter einer schweren schizoaffektiven Störung leidet. Und genau das wurde der betroffenen Familie zum Verhängnis. Ein solches Schicksal ist kein Anlass, um mit Schuldfragen um sich zu werfen. Trotzdem muss man festhalten: Viele haben weggeschaut.

Es ging im Sicherungsverfahren am Landgericht Memmingen vor allem um die Schuldfähigkeit der Täterin. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Das Sicherungsverfahren, das am Donnerstag im Landgericht Memmingen zu einem Urteil kam, ist ein besonderes. Kein Richter, kein Staatsanwalt, nicht einmal der Verteidiger der Beschuldigten konnten genau erklären, warum die 43-Jährige ihren Schwiegervater umgebracht hat. Staatsanwalt Roman Stoschek beschrieb es in seinem Plädoyer treffend: "Man kann in den Kopf der Beschuldigten während der Tat nicht hineinschauen." Man hätte es vorher ausreichend tun müssen – denn dann wäre es vielleicht nie zu dieser affektiven Bluttat gekommen.

