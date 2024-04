Warum Bäder so wichtig sind

Plus Bei Bädern gibt es einen riesigen Sanierungsbedarf. Die zuständigen Politiker in Kommunen, Freistaat und Bund sollten diese Herausforderung ernst nehmen.

Seit vier Jahren ist es nicht mehr für die Öffentlichkeit nutzbar: Die Misere des Krumbacher Hallenbads ist bekanntlich immer wieder Gesprächsthema in der Stadt. Doch die Probleme mit maroden Bädern reichen weit über Krumbach hinaus. In Bayern sind Hunderte von Bädern sanierungsbedürftig - ein weiteres Indiz dafür, dass die einst so hochgelobte Infrastruktur in Bayern und weit darüber hinaus "langsam bröckelt". Das gilt es ernst zu nehmen und rechtzeitig zu handeln.

Die Zahlen, die der Grünen-Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer jetzt vorgelegt hat, muss man erst einmal sacken lassen. Von 867 Bädern in Bayern seien 452 sanierungsbedürftig. In anderen Regionen Deutschlands dürfte die Lage noch schlechter sein. Beim Blick auf diese Zahlen ahnt man auch, was sich Deutschland einst in der "Wirtschaftswunderzeit" locker leisten konnte. Reihenweise entstanden in den 1960er-, 1970er- und auch noch 1980er-Jahren zum Teil eindrucksvolle Bäder. Doch die sind inzwischen buchstäblich in die Jahre gekommen. Oftmals wurde es versäumt, mit kleineren Sanierungen die Bäder in Schuss zu halten. So ist jetzt mit Blick auf notwendige Sanierungen der Finanzbedarf groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen