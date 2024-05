Warum der Radwegausbau im Landkreis Günzburg wichtig ist

Plus Sichere und gut ausgebaute Radwege verbessern nicht nur die Umwelt, sondern auch die Lebensqualität. Ein Kommentar zum neuen Interkommunalen Radweg im Landkreis Günzburg.

Es geht nicht nur um Umweltschutz und CO₂-Einsparung. Für viele Menschen hat Radfahren einen ganz praktischen Grund. Gut ausgebaute Radwege erhöhen die Lebensqualität und sie erleichtern, mit dem Fahrrad oder E-Bike schnell und sicher unterwegs zu sein. Dies gilt nicht nur für städtische Gebiete, sondern insbesondere auch für den ländlichen Raum. Bürgerinnen und Bürger im gesamten Landkreis Günzburg können sich freuen, dass bald das Radwegnetz mit der neuen sieben Kilometer langen Strecke von Kemnat bis Ursberg wächst und der Landkreis in der Vertikalen zusammenrückt.

Es ist erstaunlich, dass die vier Bürgermeister der beteiligten Kommunen trotz vieler bürokratischer Hürden immer dran geblieben sind. Die A-Lösung, also eine 3,5 Meter breite, asphaltierte Strecke wurde nicht hinterfragt und so wurde auch nicht kurzum auf eine abgespeckte Version ausgewichen. Und auch die Mobilisierung von Politikerinnen und Politikern aus dem Landkreis hat wohl dazu beigetragen, dass letztlich genug Fördermittel fließen.