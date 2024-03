Warum die neuen Radwege am Oberrieder Weiher so wichtig sind

Plus Mit dem Bau der Radwege am Weiher sowie zwischen Breitenthal und Oberried werden bedeutende Lücken geschlossen. Das ist ein Gewinn für die gesamte Region.

Schwimmen, segeln, surfen, fischen: Seit Jahrzehnten wird der Oberrieder Weiher für vielfältige Freizeitaktivitäten genutzt. Viele radeln zum Weiher, gerne wird er per Rad umrundet, oft ist der Weiher auch eine beliebte Zwischenstation bei Fahrradtouren. Umso erstaunlicher ist es, dass es mit dem Bau von Radwegen in diesem Bereich lange nur recht zäh voranging. Seit dem Jahr 2013 kam in den Radwegbau dann aber richtig Bewegung. Und jetzt gibt es mit dem Bau zweier neuer Radwege sehr wichtige Lückenschlüsse, die auch die Sicherheit von Radlerinnen und Radlern am Oberrieder Weiher in einem erheblichen Maß verbessern.

Mehr Sicherheit auf dem Rad: Da war der Radweg, der seit dem Jahr 2015 die Staatsstraße 2018 (Nattenhausen– Breitenthal) mit dem Weiher (bis zum Kiosk) verbindet, schon ein wichtiger Schritt. Aber es fehlte bislang die Verbindung von Kiosk/Sonnenterrasse Richtung Campingplatz. An sonnigen Tagen sind in diesem Abschnitt bekanntlich sehr viele Menschen (zu Fuß oder mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln) unterwegs. Jetzt entsteht dort ein neuer Radweg. Dieser macht es zudem möglich, den Weiher radelnd zu umrunden, ohne eine Straße zu benutzen.

