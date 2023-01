Was Heimatgeschichte leisten kann

Plus Die Jahre 1923, 1933 und 1963 spielen auch für die Region um Krumbach eine zentrale Rolle. Welche Botschaft mit dem Bau des Stadtsaals 1923 verbunden ist.

Es ist schlichtweg eine schöne Botschaft. "Die Zeit der deutsch-französischen Feindschaft, wie ich sie als Kind in den 1960er-Jahren gekannt habe, ist zum Glück Vergangenheit", erklärt Nicolas Hebert. Der französische Buchautor mit Krumbacher Wurzeln - seine Mutter und sein Großvater lebten in Krumbach - skizziert damit eine Wende in der Beziehung zwischen beiden Völkern, die viele vor Jahrzehnten mit Blick auf die beiden Weltkriege kaum für möglich hielten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen