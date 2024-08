59-Jährige wird Opfer von Trickbetrug

Am Freitag ist bei der Polizeiinspektion Krumbach bekannt geworden, dass eine 59-Jährige aus dem Bereich der Inspektion Krumbach Opfer eines Trickbetruges geworden ist. Die Geschädigte hatte einen Anruf einer Rechtsanwaltskanzlei erhalten, in welchem ihr mitgeteilt worden ist, dass sie 1200 Euro dafür bezahlen müsse, dass Lotterielose von ihr aufgelöst werden können, welche sie eigentlich gar nicht besitzt. Die 59-Jährige überwies den Betrag per Sofortüberweisung auf eine ausländische Bankverbindung. Anfang kommender Woche solle die Geschädigte noch einmal 900 Euro überweisen. Dies wurde durch ein klärendes Gespräch abgewendet. Auch hier handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche, vor welcher die Polizei warnt. (AZ)

