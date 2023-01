Glatte Straßen: Mehrere Unfälle im südlichen Landkreis Günzburg

In Krumbach, Aichen und Münsterhausen kracht es wegen des Wetters und der glatten Straßen. Als Grund für die Unfälle nennt die Polizei auch nicht angepasste Geschwindigkeit.

Mehrere Unfälle ereigneten sich aufgrund des Schnees und der Glätte: In Münsterhausen befuhr am späten Samstagabend ein 38-jähriger Pkw-Fahrer die St 2025 von Burtenbach kommend in südwestliche Richtung. Kurz nach der nördlichen Zufahrt nach Münsterhausen habe er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei zweimal in die dortige Leitplanke geprallt, die dabei leicht beschädigt wurde, teilte die Polizei mit. Er selbst blieb unverletzt, sein Pkw wurde jedoch stärker im Front- und Heckbereich beschädigt und musste im Anschluss abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte ca. 12.000 Euro betragen, so die Angaben der Polizei Krumbach.

Am späteren Samstagabend befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger die Südstraße in Krumbach in westliche Richtung und wollte in den Spitalweg abbiegen. Hierbei verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einen dortigen Zaun. Verletzt seien weder er selbst noch sein Mitfahrer worden, heißt es in den Angaben der Polizei Krumbach. An Pkw und Zaun entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Bei Unfall in Aichen brechen beide Achsen

Bereits am Freitagvormittag hatte das Wetter in Aichen zu einem Unfall geführt. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Rieblinger Straße in südliche Richtung. In einer Rechtskurve sei er aufgrund von Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur gerutscht und habe hier einen entgegenkommenden Pkw gestreift, welcher sich gerade in einem Abbiegevorgang befand, teilte die Polizei mit. Anschließend rutschte er weiter, kollidierte seitlich mit dem Bordstein und kam schließlich in einem Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Durch die Kollision mit dem Bordstein brachen am Verursacherfahrzeug beide Achsen, der Airbag löste aus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Am anderen Fahrzeug entstand durch den Anstoß nur ein leichter Schaden am Heck. (AZ)