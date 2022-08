Krumbach

16:39 Uhr

Er ist der ehrliche Finder von 13.700 Euro in Krumbach

Murat Caglar aus Krumbach hat in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz zwischen Bahnhof und Ärztehaus 13.700 Euro in einer Tische gefunden.

Plus Der Krumbacher Murat Caglar gibt 13.700 Euro, die er auf einem Parkplatz gefunden hat, bei der Polizei ab. Es stellt sich heraus: Verlierer und Finder kennen sich.

Von Annegret Döring

Murat Caglar ist bekannt in Krumbach. Der in Ichenhausen Geborene ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Seine Frau Michaela und seine Tochter Lara sind Franchisenehmer der Ihle-Filiale in der Bahnhofstraße in Krumbach und er selbst hilft dort mit bei der Arbeit. Am Freitag macht er wie immer seinen Routinegang durchs Geschäft, gibt einem Vorbeikommenden an der Hintertür einen Guten-Morgen-Gruß, frühstückt und geht über eine andere Tür aus dem Geschäft um den Laden herum. "Da sehe ich eine alte Tasche auf dem Boden liegen und hebe sie auf", erzählt er. Zu seiner Tochter will er schon sagen, sie solle sie nehmen, falls jemand komme, um das Verlorene abzuholen. Doch er merkt, da muss Geld drin sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen