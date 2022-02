Krumbach

18:00 Uhr

Raum-Not in den 1970ern: Als die Krumbacher Grundschule zehn Filialen hatte

Plus Die Schul-Bungalows von 1971 sollten fünf Jahre überbrücken. 50 Jahre später werden sie teils noch immer genutzt. Wie es mit der Kinderbetreuung in Krumbach weitergehen soll.

Von Hans Bosch

„Die Schulraumnot der Grund- und Hauptschule ist als katastrophal zu bezeichnen.“ Dieser Satz ist in den Mittelschwäbischen Nachrichten im März 1971 zu lesen. Die 20 Jahre zuvor gebaute Volksschule westlich des Stadtparks war längst zu klein für die beiden Schultypen. Die Misere daraus: Rektor Anton Angermeier „residierte“ über eine Unterrichtsstätte, die auf zehn „Filialen“ verteilt war. Zur Erinnerung: Neben dem genannten Volksschulgebäude befanden sich Klassen der Grundschule in der Landwirtschaftsschule, im Raum über dem Foyer des Stadtsaals, im Pfarrjugendheim in der Adolf-Kolping-Straße und im Lehrsaal des Feuerwehrgerätehauses. Hinzu kamen die leer stehenden Schulgebäude von Ebershausen, Billenhausen und Unterbleichen sowie erst ab Spätherbst zwei neue Bungalows mit vier Klassenzimmern nördlich des städtischen Kindergartens.

