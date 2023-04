Angebranntes Essen verursacht Einsatz am Sonntagmorgen

Leicht verletzt worden ist ein Bewohner einer Wohnung in Krumbach durch Rauchschwaden aus seiner Küche. Essen war angebrannt.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Adolf-Kolping-Straße in Krumbach hörte am Sonntagmorgen gegen 5.40 Uhr aus der Nachbarwohnung den Alarm eines Rauchmelders und verständigte die Feuerwehr. Trotz Klingelns und lauten Schlagens gegen die Wohnungstür öffnete niemand, berichtet die Polizei.

Während die Feuerwehr Krumbach daraufhin die Türe gewaltsam öffnete, kam ein 31-jähriger Mann aus dem Schlafzimmer. Mittlerweile drang auch starker Rauch aus der Küche der Wohnung. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr stellte fest, dass angebranntes Essen der Grund dafür war. Ein offenes Feuer entstand laut Polizei nicht. Der Bewohner kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in die Kreisklinik Krumbach. Der Sachschaden durch den Rauch beträgt Polizeiangaben zufolge mehrere Tausend Euro. (AZ)

