Angerichtet und abgelichtet: Krumbacher fotografiert für Sterneköche

Plus Der Krumbacher Textilingenieur Uwe Spörl ist Fotograf für das Kochbuch "Genussregion Südtirol". Wie es dazu kam und wie er mit den Starköchen arbeitet.

"Ich bin schon als 15-Jähriger mit dem Mofa auf die Sportplätze gefahren und habe Fußballszenen fotografiert", erinnert sich Uwe Spörl. Später hat der 59-Jährige in seiner Heimatstadt Hof die in der Jugend erblühten Fähigkeiten der Frankenpost als Sportfotograf zur Verfügung gestellt. Auch für das aktuelles Kochbuch "Genussregion Südtirol" griff der Wahl-Krumbacher zur Kamera und steuerte sämtliche Fotos bei. Wie wurde aus dem ambitionierten Jugendlichen ein erfolgreicher Fotograf?