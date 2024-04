Anlagebetrug: Junger Mann verliert 27.000 Euro

Mit einer vermeintlichen Geldanlage in Bitcoins ist ein 25-Jähriger geprellt worden. Er erstattete in Krumbach Anzeige bei der Polizei.

Am Ostermontag erschien ein 25-Jähriger bei der Polizei in Krumbach und erstattete Anzeige wegen Anlagebetrugs. Der ihm entstandene Schaden beläuft sich auf rund 27.000 Euro. Die Masche ist nach Angaben der Polizei nicht unbekannt. Bereits im Mai 2023 habe der Geschädigte zunächst einen Anruf erhalten, in welchem ihm eine Anlage in Bitcoins empfohlen wurde. Hierfür bezahlte er eine Gebühr in Höhe von 250 Euro. Anschließend folgten, ebenfalls noch im Jahr 2023, mehrere Überweisungen, auf vier verschiedene Konten im Ausland. Da der Geschädigte nie einen Gewinn sah, wurde er misstrauisch und erstattete Anzeige. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Memmingen übernommen, so die Krumbacher Polizei in ihrem Bericht. (AZ)