Auf dem Mühlberg bei Niederraunau wird ein Mobilfunkmast gebaut

Plus Wie die Planung für einen neuen Stahlgittermast aussieht und an welcher Stelle bei Niederraunau eine neue Fotovoltaikanlage entsteht.

Im zweistelligen Bereich: Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Krumbacher Bauausschuss über eine solche hohe Zahl von Bauvorhaben entscheiden musste. Das hat sich infolge der bekannten dauerhaften krisenhaften Entwicklungen und der wirtschaftlichen Flaute gründlich geändert. Gerade einmal drei Projekte lagen dem Ausschuss vor. Genehmigt wurde die Errichtung eines Mobilfunkmasts (Stahlgittermast) mit 45 Metern Höhe im Bereich des Mühlbergs bei Niederraunau.

"Die zu errichtende Anlage soll unter anderem zur Versorgung der Region mit Diensten und Technologien zur Krisenkommunikation und breitbandiger Datenübertragung" dienen, heißt es unter anderem in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung für den Bauausschuss. Federführend bei diesem Projekt ist die LEW Verteilnetz GmbH. Nach verschiedenen Gesprächen sei nun sichergestellt, dass der Mast "im Wald drin" sei, erklärte Bürgermeister Hubert Fischer. Die Anlage sei eine Redundanz für Notfälle. Der Bauausschuss segnete das Vorhaben einstimmig ab. Die "Rückbauverpflichtung" wurde als Auflage in die Baugenehmigung aufgenommen.