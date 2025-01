Bauausschuss stimmt gegen Hotelprojekt, aber für Restaurant im Bierkeller

„Es sei ein Baugesuch, das es in sich hat“, so hat es Bürgermeister Fischer im Krumbacher Bau- und Umweltausschuss am Montag formuliert. Das Vorhaben auf einem Grundstück in der Nähe der Nattenhauser Straße beim verlassenen Bierkeller ist umfangreich: Ein Hotel, ein Restaurant, zwei übereinanderliegende Tiefgaragen und zwei Ferienwohnungen sollen dort entstehen, wenn es nach dem Bauherren geht. Das Restaurant würde in dem bereits vorhandenen Bierkeller eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um ein aus Backsteinen gemauertes Kellergewölbe, vor seinem Eingang befindet sich oberirdisch ein kleines Backsteingebäude unweit des Postkellers am Ortseingang von Krumbach stadteinwärts von Nattenhausen her. Hotel, Tiefgaragen und Ferienwohnungen sollen neu gebaut werden.

