Ausdrucksstarke Bilder von schönen Frauen in Krumbacher Galerie

Unter dem Pseudonym Eschenlohe zeigt Johann Jörg expressive Gemälde in der Galerie am Wasserschloss in Krumbach. Jetzt war Vernissage.

Am Sonntag fand in der Galerie am Wasserschloss die Ausstellung "Frauenbilder expressiv" statt. Der Künstler Johann Jörg stellte in der Galerie von Karlheinz Schoblocher unter seinem Künstlernamen "Eschenlohe" seine wunderschönen Aktmalereien von verschiedenen Frauen aus.

Als Künstler ist es ihm wichtig, auch die Seele, das Gemüt der Frauen in Szene zu setzen. Das gelingt "Eschenlohe" fantastisch. Obwohl es sich bei den Bildern um Akte handelt, glaubt man zu erkennen, dass er in den Frauen mehr sieht als nur ihre Körper. Johann Jörg liebt die Frauen, das merkt man, wenn man sich mit ihm über seine Kunst unterhält. Seine Malerei füllt ihn aus, und wenn er von seinen Werken erzählt, ist er mit leuchtenden Augen ganz in seinem Element. Jörg ist Autodidakt.

Der Maler Eschenlohe war einst Wassertechniker

Der in Kempten Geborene arbeitete viele Jahre als Wassertechniker. Wasser ist auch heute noch eine Leidenschaft von ihm. Wenn er reist, erkundet er die Flüsse auf seinem Weg. Mit seiner Frau lebt er in Kirchheim im Unterallgäu. Dort hat er auch sein Atelier. Er malt ausschließlich im Winter. Da gilt seine ganze Aufmerksamkeit seinen Pappelholztafeln, auf denen er mit Ölfarben malt. Seine Werke haben eine starke expressionistische Farbgebung, die an den Fauvismus erinnert, ähnlich wie bei Henri Matisse. Die Frauen malt er meist von Fotos oder Filmsequenzen ab. Obwohl er nicht mit echten Models arbeitet, sind seine Bilder voller Dynamik. Auch seine ungewöhnlichen Bilderrahmen fallen ins Auge. Die Rahmen findet der Künstler unter anderem auf Flohmärkten und passt sie farblich seinen Werken an.

Jörg ist ein Künstler aus dem Allgäu, der den Radius seiner Ausstellungen jetzt weiter ausweiten möchte. Karlheinz Schoblocher lernte er in dessen Galerie kennen. Bei einem Besuch beim Friseur in Krumbach wurde Jörg auf die kleine Galerie aufmerksam. Karlheinz Schoblocher war sofort Feuer und Flamme, als er die Werke des Künstlers sah, und regte zu einer Ausstellung an. Schade war, dass zur Ausstellungseröffnung nur wenige Besucher kamen. Dafür nahm sich Jörg Zeit, um mit den einzelnen Gästen über seine Malerei zu sprechen.

Die Ausstellung ist bis zum 21. Mai in der Galerie am Wasserschloss zu sehen. Öffnungszeiten: freitags 15 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr und sonntags 15 bis 17 Uhr.

