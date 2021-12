Außenspiegel bei Unfall in Krumbach beschädigt und geflüchtet

In der Krumbacher Brühlstraße gab es einen Unfall. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Freitag, zwischen 12 Uhr und 17 Uhr, ereignete sich in der Brühlstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde laut Polizei bei einem geparkten Pkw der linke Außenspiegel beschädigt.

Autofahrer in Krumbach flieht nach Unfall in Brühlstraße

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Krumbach unter 08282/9050 entgegen. (AZ)