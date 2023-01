Autofahrerin streift Rettungsfahrzeug in Krumbach

Am Michaelsbrunnen war ein Rettungsdienstfahrzeug wegen eines Einsatzes geparkt. Eine Autofahrerin streifte es und fuhr danach einfach weiter.

Im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes parkte am Donnerstagabend ein Fahrzeug des Rettungsdienstes in der Straße Am Michaelsbrunnen in Krumbach. Während des Einsatzes fuhr eine Autofahrerin so knapp an dem Einsatzfahrzeug vorbei, dass ihr Wagen das Fahrzeug streifte. Dabei entstand ein Schaden von rund 250 Euro, so die Polizei. Trotz Hupen des im Fahrzeug befindlichen Rettungsdienstmitarbeiters fuhr die Verursacherin weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. (AZ)