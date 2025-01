Betrüger geben sich als falsche Polizisten aus

Eine 75-Jährige erhielt am Dienstagabend einen Anruf von einer männlichen Stimme, welche sich als Polizist ausgab. Der Mann gab an, dass in der Nachbarschaft der Dame ein Mann überfallen worden sei und in der Folge zwei Täter festgenommen worden wären, bei welchen man einen Notizzettel mit weiteren Einbruchszielen gefunden hätte. Darauf wären ihre persönlichen Daten gestanden. Der angebliche Polizist fragte dann nach ihren Wertsachen und sagte, dass er zivile Streifen zu ihr entsenden würde. Die 75-Jährige durchschaute diesen Betrug und meldete ihn bei der Polizei.

Außerdem erhielt ein 88-Jähriger am Dienstagabend einen Anruf von einer männlichen Stimme. Dies gab sich als österreichischer Polizeibeamter aus. Er gab an, dass in der Nachbarschaft von vier Tätern eingebrochen worden sei. Zwei der Täter seien festgenommen worden. Die anderen zwei seien noch auf das Geld in der Nachbarschaft aus. Nachdem der 88-Jährige das Angebot ablehnte, zur Sicherung seines Vermögens Geld oder Wertsachen an die vermeintliche Polizei herauszugeben, wurde das Gespräch vom Unbekannten beendet. (AZ)