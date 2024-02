Betrug: High-Life in New York und Las Vegas auf Kosten zweier Krumbacher

Fast 4000 Euro sind durch Kreditkartenbetrug verschwunden. Zwei Bürger erstatten bei der Krumbacher Polizei Anzeige.

Am Dienstag haben zwei Personen bei der Polizei in Krumbach Anzeige erstattet. Einer 45-jährigen Frau wurden 2000 Euro vom Konto abgebucht. Der Einzug des Betrags erfolgte durch eine Gaststätte und ein Hotel in New York.

Ähnliches passierte einem 31-Jährigen. Bei diesem verschwanden 1800 Euro für den Kauf von Konzertkarten in Las Vegas. Beide bestohlene Personen konnten sich nicht erklären, wie ihre Daten in die Hände der Täter gelangten. Die Ermittlung der Täter gilt laut Aussage der Polizei jedoch als aussichtslos, diese geht jedoch davon aus, dass die Kreditkartenunternehmen den Schaden ersetzen. (AZ)