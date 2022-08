Betrunkener greift seine Nachbarn in Krumbach an

Ein betrunkener Nachbar hat in Krumbach einen Streit angezettelt und wurde handgreiflich. Auch der Besuch der Polizei hielt ihn nicht auf.

Ein betrunkener Mann hat am Sonntagnachmittag in Krumbach einen Nachbarschaftsstreit ausgelöst und ist dabei handgreiflich geworden. Als sich ein Ehepaar und ein Nachbar unterhielten, kam der 52-Jährige hinzu und pöbelte die Gruppe an. Er war stark betrunken. Ein 72-Jähriger bat den Mann weiterzugehen, doch der Betrunkene schubste ihn so stark, dass der Mann hinfiel und sich verletzte. Der dritte Mann, ein 34-Jähriger, schritt ein und es entwickelte sich eine Rangelei zwischen ihm und dem Betrunkenen, wobei sich der 34-Jährige auch verletzte.

Als die Polizisten weg sind, pöbelt der Betrunkene weiter

Die Polizei kam hinzu und nahm die Sache auf. Doch damit nicht genug: Nachdem sie wieder weg war, kam der Mann wieder zurück und bedrohte und beleidigte den 34-Jährigen. Die Krumbacher Polizei nahm ihn in Gewahrsam, nun erwarten ihn mehrere Anzeigen. (AZ)