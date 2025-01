Betrunkener Senior streift beim Abbiegen wartendes Auto in Krumbach

Am Dienstag gegen 17.10 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw auf der Babenhauser Straße in Krumbach in Richtung Norden und musste an der Ampel der Kreuzung zur Nattenhauser Straße wegen Rotlichts warten. Ein 73-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Nattenhauser Straße und musste an der besagten Kreuzung ebenfalls warten. Als die Ampel für den 73-Jährigen Grün zeigte, fuhr dieser nach rechts in die Babenhauser Straße ein. Er kam beim Abbiegen mit seinem Wagen zu weit nach links und kollidierte mit dem ordnungsgemäß an der Ampel wartenden Fahrzeug des 47-Jährigen. Der 73-Jährige fuhr anschließend einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so die Polizei in ihrem Bericht. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Mithilfe einer Zeugin, die das Kennzeichen gesehen hatte, konnte der unfallflüchtige Fahrer ermittelt werden. Dieser stand laut Polizei außerdem noch unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durchgeführt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (AZ)

