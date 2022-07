Krumbach

Chaos vor Ferienbeginn: Alle Züge der Mittelschwabenbahn fallen aus

Plus Zwischen Günzburg und Mindelheim fahren seit Dienstag keine Züge mehr. Schülerinnen und Schüler konnten nicht an Schulstandorte transportiert werden.

Von Annegret Döring

Sie hatten sich schon so sehr gefreut, die Buben und Mädchen der Jahrgangsstufen fünf bis acht, die in der Projektwoche der Mittelschule in Krumbach das Projekt Lego ausgewählt hatten. Am Dienstag, 26. Juli, wären sie nämlich gemeinsam ins Legoland nach Günzburg gefahren. Doch am Vortag kam die Nachricht, dass ab Dienstag bis voraussichtlich 7. August keinerlei Zugverkehr mehr zwischen Günzburg und Mindelheim stattfindet. Rektorin Karin Virag fühlt mit den Schülerinnen und Schülern mit, ebenso wie mit den Lehrkräften, die absolut kurzfristig alles umplanen mussten. Die Schüler haben dann eine Stadtrallye in Krumbach gemacht. "Die Lehrkräfte haben die Schülerinnen und Schüler am Bahnhof eingesammelt, wo sie sich für die Fahrt nach Günzburg getroffen hätten", so Karin Virag. Am Abend vorher hatte sie noch bis abends um 22 Uhr mit den Lehrkräften überlegt, wie man alles umplant. In einem Brief informierte sie die Eltern, dass ihre Kinder am Dienstag nicht zur Schule oder zurückbefördert werden können. Sie verwendete dabei den Wortlaut des Streckenagenten der Deutschen Bahn, in dem es heißt, dass die Züge "aufgrund eingeschränkter Fahrzeugverfügbarkeit" entfallen.

