Krumbach

vor 33 Min.

Das Gasthaus Munding: Ein halbes Jahrtausend Krumbacher Wirtshausgeschichte

Plus Seit neun Generationen ist das Gasthaus Munding in Krumbach in Familienhand. Selbst eine Kanonenkugel konnte der damaligen "Taferne" nichts anhaben.

Von Edith Burkhart-Funk

Die Wirtin Simone Munding hätte es sich vor der Coronazeit nie träumen lassen, dass ihr einmal die Arbeit ausgehen würde. Oft schaute sie während der Ausgangssperre traurig aus einem Fenster ihres Gasthofs auf die alte Buche, die mit ihr nun das Gefühl von Verlorenheit zu teilen schien. Zwar ging der Betrieb in der Küche weiter, da „durch unser Fenschterle“ mittags und abends Essen ausgegeben wurde, aber im Hotel und in den Gaststuben war alles Leben von einem Tag auf den anderen erloschen. Wie könnte die lange Tradition des Hauses weitergehen, das die Familie schon in der neunten Generation bewirtschaftet? „Wir hatten ja auch die Verantwortung für die Angestellten“, so der heutige Besitzer Karl Munding.

Die riesige Hainbuche, die zusammen mit ein paar Kastanienbäumen dem Biergarten an heißen Sommertagen einen angenehmen Schatten spendet, hat schon viel erlebt in ihren knapp 300 Lebensjahren. Im Jahr 1800, in den Napoleonischen Kriegen, flog ihr gar eine Kugel um die Äste, die noch heute in der Westwand des Hauses steckt. Zu der gesellten sich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs noch einige Granatsplitter.

