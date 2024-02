Krumbach

18:00 Uhr

Debattenkultur und Beziehung: Wie man "richtig" miteinander streitet

Plus Im Krumbacher Stückwerk hält Buchautor und Sozialwissenschaftlers Christian Boeser einen Vortrag zum Thema Streiten. Respekt und Offenheit sind wichtig.

Von Tanja Hille

Wer kennt dies nicht: Um des lieben Friedens willen geht man Konflikten aus dem Weg und versucht, Streit zu vermeiden – im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weg zu gehen. Doch ist das eine Lösung? Dr. Christian Boeser, Akademischer Oberrat an der Universität Augsburg und zuletzt mit seinem Vortrag „Streitet euch!“ im soziokulturellen Zentrum Stückwerk in Krumbach zu Gast, macht mit einem Gedankenexperiment in seinem Buch „Streitförderer – Warum wir sie brauchen – wie Sie einer werden“, deutlich: Streitvermeidung ist ebenso ein Fehler wie feindseliger Streit.

Wenn Streit die Beziehung zerstört

Beides macht unglücklich, verhindert Kreativität, zerstört Beziehungen und schwächt den Zusammenhalt. Was wäre, wenn wir in unserer Partnerschaft, in unserer Familie und in unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr streiten? Und was wäre, wenn wir immer feindselig streiten? Damit wir ohne Feindseligkeiten streiten können, braucht es nach dem Initiator der Langen Nacht der Demokratie, bei seinem zweiten Gastspiel im Stückwerk, Streitförderer. Wie man selbst ein Streitförderer werden kann, erklärte an diesen Abend Dr. Boeser in seinem zweistündigen Vortrag dem zahlreich erschienenen Publikum.

