Der 14-jährige Kai Saloustros legt mit einer neuen Band jetzt richtig los

Plus Der junge E-Gitarrist aus Attenhausen liebt den Blues, er spielt seit 2023 in der neu gegründeten Band „Blues Patrol“. Das sind die Pläne der Band.

Mit 14 Jahren ist er einer der jüngeren Teilnehmer an der Krumbacher Kulturwoche: Der Attenhausener E-Gitarrist Konstantin Saloustros. Er erzählt von seiner Begegnung mit der Musik, der Gründung seiner neuen Band „Blues Patrol“ und wie es ist, mit Musikern zu spielen, die gut und gerne auch seine Großväter sein könnten.

Initiiert durch seinen Vater, erprobte Konstantin im Alter von sieben Jahren erste musikalische Gehversuche auf einer Gitarre. Jedoch: Die Versuche des Vaters, seinen Sprössling zu Gitarrenunterricht zu motivieren, lösten bei diesem keineswegs Begeisterung aus. „Eigentlich wollte ich erst gar nicht“, sagt Konstantin. Doch änderte sich dies bereits während seiner ersten Gitarrenstunde und am Ende derselben hatte sein Lehrer einen Schüler und sozusagen „die Welt einen Gitarrenspieler mehr“. Ob ihn auch andere Instrumente gereizt haben oder er sich gar vorstellen könne, ein Multiinstrumentalist zu werden? Eher nicht. Außer der Gitarre zog Konstantin bis jetzt jedenfalls nichts in seinen Bann. Allenfalls „angeklimpert“ habe er andere Instrumente, denn: „Ich mache lieber nur eine Sache, aber die dann richtig gut.“