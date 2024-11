Die Kommunen rüsten sich für klimafreundliche Wärmeversorgung bis 2045

Das Thema Energie brennt den Kommunen und der Arbeitsgemeinschaft der Geschäftsstellenleiter von Verwaltungsgemeinschaften und der Bediensteten von Einheitsgemeinden (ARGE GL) in Bayern wahrlich unter den Nägeln: So stand dieses Thema auch im Mittelpunkt der Herbststagung im Munding Saal in Krumbach.

Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Krumbach, Gerhard Weiß, war diese Veranstaltung für die über 50 Teilnehmer aus Oberbayern und Schwaben eine Fortbildungsmaßnahme und gab Gelegenheit zu einem regen Informationsaustausch. Neben Tagungsleiter Hans-Georg Storbeck, dem Geschäftsführer der ARGE Gl, Klaus-Dieter Hahn, war es der Hauptrefernt Stefan Graf vom Bayerischen Gemeindetag, der dort für Energie-Kommunikation und Umweltrecht Details zuständig ist, der die Anwesenden wissen ließ: „Alle bayerischen Gemeinden müssen Wärmepläne erstellen“. Die Wärmeversorgung in Städten und Gemeinden soll nachhaltig und effizent gestaltet werden, um klimaschädliche CO2-Emissionen zu reduzieren.

Das große Ziel ist die Schaffung einer klimafreundlichen Wärmeversorgung bis zum Zieljahr 2045 - in Bayern sogar bis 2040. Was soll die Wärmeplanung bringen? Wärmeplanung soll vor Ort kosten effizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung ermitteln. Energiewende finde so nicht abstrakt „von oben“ statt, sondern werde „vor Ort“ gestaltet. Der Bayerische Gemeindetag fordert eine umfassende obligatorische Wärmeplanung, die auch in kleinen Gemeinden gelten.

Heftige Diskussion zwischen Staatsregierung und Gemeindetag

Experten betonen, dass auch kleine Gemeinden von erneuerbaren Energien profitieren können. Allerdings, wie Graf berichtet, hat sich ein neuer „Heizungsstreit“ enzündet - diesmal innerhalb Bayerns, zwischen Staatsregierung und Gemeindetag. Graf weiter: „Das Umweltministerium habe den Kommunalverband aus der „Klima-Allianz“ entfernt. Ergebnis: Jetzt würden die Gemeinden rebellieren.

Noch ein Wort zur ARGE GL: Die ARGE GL in Bayern ist seit nun mehr als 40 Jahren als Zusammenschluss von aktuell 620 Gemeinden, Märkten und Städten und Verwaltungsgemeinschaften in ganz Bayern wichtiger Ansprechpartner für die Führungskräfte in der Verwaltung. Zweimal jährlich werden eintägige Fachtagungen mit hoch qualifizierten Referenten des Bayerischen Gemeindetages, des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und der Bayerischen Verwaltungsschule angboten. Zudem stellt das ARGE-Forum einen „virtuellen Marktplatz“ dar, auf dem sich die Mitglieder untereinander Fachfragen stellen, sich austauschen und miteinander diskutieren.