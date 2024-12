Die Sternsinger kommen in der Pfarrei Maria Hilf

Auch in diesem Jahr ziehen die Sternsinger der Pfarrei Maria Hilf Krumbach durch das Gebiet der Pfarrei, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln. Unter dem diesjährigen Motto „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte“ engagieren sich die Sternsinger für eine wichtige Sache.

Anders als sonst startet die Aktion bereits am 3. Januar im nördlichen Pfarrgebiet (nördlich der Lichtensteinstraße). Am 4. Januar sind die Sternsinger im mittleren Pfarrgebiet rund um die Kirche unterwegs (zwischen Lichtensteinstraße und Raunauer Straße). Schließlich besuchen sie am 5. Januar das südliche Pfarrgebiet (Raunauer Straße bis Erwin-Bosch-Ring).

Die Sternsinger freuen sich auf zahlreiche Begegnungen und wünschen allen ein segensreiches Jahr 2025!

Die Sternsinger kommen auch dieses Jahr wieder in Krumbach. Foto: Constantin Weber