Dreister Trickdiebstahl: Unbekannte klauen 96-Jährigen den Geldbeutel

Dieser Trickdiebstahl ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Unbekannte klauen in Krumbach einer 96-Jährigen den Geldbeutel aus ihrem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ist die Polizei wegen eines Diebstahls zum Parkplatz eines Drogeriemarktes in Krumbach gerufen worden. Einer 96-jährigen Frau wurde laut Polizei der Geldbeutel von dem Rücksitz ihres Autos entwendet. Zuerst wurde der Seniorin beim Einkauf von einer jungen Frau ein Flyer gezeigt. Danach, als die 96-Jährige schon auf dem Fahrersitz ihres Autos saß, kam ein junger Mann und zeigte ihr ebenfalls einen Flyer. Dabei ließ er seinen Kugelschreiber auf die Rücksitzbank fallen. Um seinen Stift wiederzuholen, öffnete er die hintere Tür und entwendete in diesem Zuge den Geldbeutel der Rentnerin. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282-9050. (AZ)