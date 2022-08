Edenhausen: Zwei Personen werden bei Unfall leicht verletzt

Ein 74-Jähriger fährt mit seinem Wagen auf den Pkw einer 23-Jährigen auf. Der Sachschaden beträgt rund 9000 Euro.

Am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr ereignete sich auf der B300 auf Höhe Edenhausen, ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Aufgrund eines heranfahrenden Notarztfahrzeuges mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn musste eine in Richtung Krumbach fahrende 23-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug anhalten. Ein ihr nachfolgender 74-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies laut Polizei zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den stehenden Pkw der 23-Jährigen auf. Sowohl die 23-jährige Fahrerin, als auch deren 26-jähriger Beifahrer mussten leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden. Für die Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsmitteln und die notwendige Verkehrslenkung waren die Straßenmeisterei, sowie die Feuerwehr Edenhausen vor Ort. (AZ)