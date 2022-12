Krumbach/Edenhausen

18:21 Uhr

Neues Hotel und neue Veranstaltungshalle in Krumbach und Edenhausen

Plus Was die Hoteliers und Gastronomen Diem und Drexel konkret planen. Und im Krumbacher Südwesten sollen weitere Wohnungen gebaut werden.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer sprach von "schönen Objekten". Die Gastwirte und Hoteliers Diem und Drexel bringen in Krumbach und Edenhausen neue Projekte auf den Weg. Diem plant den Neubau und die Erweiterung des Hotels Diem im Bereich der bisherigen Gebäude in der Franz-Aletsee-Straße 6. Die baufälligen Bestandsgebäude sollen abgerissen werden. Drexel hat jetzt die Planung für eine neue Veranstaltungshalle für 250 Besucherinnen und Besucher in Edenhausen vorgelegt. Zudem sollen in der Babenhauser Straße 47 in Krumbach auf dem Gewerbegebäude mit Sportgeschäft, Secondhand-Handel und Getränkemarkt 13 neue Wohnungen entstehen. Geplant ist, das Gebäude aufzustocken. Details der drei Projekte wurden jetzt vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen