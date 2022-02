Krumbach

17:30 Uhr

In Krumbach finden demenzkranke Patienten eine neue Heimat

Maria Daum ist Standortleiterin in der neuen Demenzpflegeeinrichtung im Hotel am Wasserschloss. Sie macht es sich gerade im Wintergarten bequem.

Plus Die Hamacher Gesundheitsdienste betreuen Demente in einer neuartigen Wohngemeinschaft in Krumbach. Was in der Einrichtung konkret geplant ist.

Von Hans Bosch

Demenz - ein Begriff, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es geht dabei zumeist um einen Abbau des Gedächtnisses besonders bei alten Menschen, verbunden mit Erschwernissen bei der Erledigung von Vorgängen und Abläufen des Alltags und außerdem oft mit Orientierungs- und Sprachproblemen. Eine neue Wohn- und Lebensform für solche Patienten eröffnet ab März die Hamacher Gesundheitsdienste KG im ebenerdigen Osttrakt des Hotels Drexel beim Hürbener Wasserschloss. Interessenten erhalten zuvor am Samstag, 19. Februar, von 14 bis 18 Uhr im Rahmen eines "Tags der offenen Tür" die Möglichkeit für weitere Erkenntnisse.

