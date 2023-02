Ein Prachtbuch über den "gottseligen Bettler" Franz von Assisi

Joseph Berharts Buch über Franz von Assisi wird vom Verlag Anton H. Konrad neu publiziert. Welche Besonderheiten das Buch bereithält.

Was hätte Joseph Bernhart, der 1881 in Ursberg geborene, bedeutende Theologe und Schriftsteller, zu dieser Prachtausgabe gesagt? 64 Jahre nach seinem Tod publiziert der Verlag Anton H. Konrad Bernharts Buch „Franz von Assisi. Leben und Wort“ neu, herrlich bebildert und mit einem ausführlichen Kommentar versehen von Thomas Groll, Karin Precht-Nußbaum und Manfred Weitlauff.

Dass das Leben des heiligen Franz, des „gottseligen Bettlers“, Joseph Bernhart tief beeindruckt und nicht mehr losgelassen hat, das lässt sich an der wechselvollen Geschichte dieses Werks ablesen. 1932 publizierte Bernhart ein 46 Seiten starkes Buch über Franziskus als Beitrag zu den religiösen Biografien des Lübecker Verlags Coleman. Zehn Jahre später beendete Joseph Bernhart die Arbeit an einer stark erweiterten Ausgabe seines Franziskus-Buchs. Aber die Nationalsozialisten hatten über den unbequemen religiösen Denker ein Publikationsverbot verhängt, sodass das Buch erst 1944 im Elsass erscheinen konnte.

Nach dem Krieg kam es zu vier weiteren Ausgaben: 1947 im Caritas-Verlag, 1956 erneut erweitert im Verlag Hermann Rinn, 1976 im Verlag Josef Huber, 2004 im Sammelband von Bernharts Texten zu „Gestalten christlicher Mystik und Spiritualität“, verlegt von Anton H. Konrad in Weißenhorn. Von den zahlreichen Büchern über den heiligen Franz hebt sich der Beitrag von Joseph Bernhart deutlich ab, denn er verweigert sich konsequent der Vereinfachung und Romantisierung. Er zeichnet das Leben dieses großen Heiligen nach, aber er betont das Schwierige, Steinige und Widersprüchliche in diesem Leben und Wirken. Unerträgliche Spannungen hatte Franz über einige Jahre hinweg auszuhalten, als er sich berufen fühlte, aber noch nicht so recht wusste, wohin und wozu.

Belastet haben ihn die Heimatlosigkeit des von der Familie Ausgestoßenen, der Spott und die Ablehnung für den „Prediger in der Wüste“. Widersprüche tun sich für ihn wie Abgründe auf: Sein Ideal, völlige Besitzlosigkeit, höhlt es nicht jede Kultur aus? Vereitelt es nicht die Bildung, die vor allem auch gebraucht wird zum Missionieren? Kann eine klösterliche Gemeinschaft überhaupt gelebt werden und karitativ wirken ohne Besitz? Wo soll er für sich und für seine Bewegung einen Platz finden in einer Kirche, die sehr weltlich geworden war und mit sektiererischen Armutsbewegungen bereits schlechte Erfahrungen gemacht hatte? Als endlich die franziskanische Bewegung von Rom anerkannt war, wuchs sie rasch.

Franz sah die Ursprünglichkeit seiner Bewegung gefährdet

Es kam zu Fehlentwicklungen, die Franz belasteten und die er bekämpfen musste, weil sie die Ursprünglichkeit und Reinheit der Bewegung gefährdeten. Erträgt aber ein Gottbeseelter wie Franz all diese Belastungen nicht vergleichsweise leicht mittels der Gewissheit, im eigenen Leiden dem gekreuzigten Erlöser besonders nahezukommen? Nein, je radikaler der menschliche Versuch und Anspruch, Gott während des irdischen Lebens gerecht werden zu können, desto schmerzlicher die Erfahrung des Scheiterns. Das ist die härteste Probe für Franz, nie so zu sein oder werden zu können, wie Gott ihn haben will.

Bernharts Buch über Franziskus bezieht seine Dynamik aus dem herrlichen Vorbild des heiligen Franz, das er einerseits dem Leser klar vor Augen führt und das er „sein großes Geschenk an die Menschheit“ nennt. Anderseits profiliert er die mystische Sendung und in deren Gefolge die Zerrissenheit und Überforderung des Heiligen, die ihn unerreichbar, unerklärbar und fremd werden lässt. Bernhart nimmt den Leser mit hinein in ein Gewirr bohrender Fragen, die aus dem Versuch resultieren, die ungeheure Provokation des Evangeliums zu leben. Und doch entwickelt das Buch paradoxerweise hierdurch seine Kraft, die, wie im Nachwort zu lesen ist, Gestapo-Häftlingen eine große Hilfe war. Hat ein Buch eine solche Potenz, darf es prächtig daherkommen, auch wenn es von einem handelt, der Besitzlosigkeit propagierte.