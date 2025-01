Einsätze in Krumbach: Streifzusammenstoß und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zweimal ist die Polizei Krumbach am Montag zu Unfällen ausgerückt, es gab beides Mal keine Verletzten. Am frühen Montagnachmittag touchierte ein Fahrer auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Mindelheimer Straße beim Vorbeifahren mit seinem Lieferfahrzeug einen geparkten Pkw und setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das Kennzeichen, über das die Polizei den Fahrer ermitteln konnte. Da lediglich ein geringer Sachschaden entstand, ist es möglich, dass der Fahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt hat, so die Beamten. Die Ermittlungen dauern an.

Am Montagabend dann ereignete sich an der Einmündung der Mühlgasse zur Robert-Steiger-Straße ein Streifzusammenstoß zweier Pkw. Ein Fahrzeugführer nahm einem von rechts kommenden Fahrzeug die Vorfahrt. Verletzt wurde nach Angaben des Polizeiberichts niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Die Polizei leitete gegen den Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)