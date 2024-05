Einsatz an Tankstelle in Krumbach: Feuer nach Schweißarbeiten

Großer Alarm in Krumbach am Donnerstagmittag: Einsatzkräfte eilen zu einer Tankstelle. Das Feuer kann schnell gelöscht werden.

Am Donnerstagmittag hat ein kleines Feuer an der Tankstelle einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ging gegen 13.15 Uhr die Meldung ein, dass es an der Tankstelle im Krumbacher Norden brennt. Sowohl Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen wurden daher alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um ein kleines Feuer handelt, welches im Zuge von Schweißarbeiten am Dach der Tankstelle entstand. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei ohne großen Aufwand gelöscht werden.