Es kracht beim Ausparken im Höllgehau in Krumbach

Zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Krumbach ist es am Montagabend im Höllgehau gekommen. Dabei sind zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 18-Jährige rückwärts ausparken aus einer Parkfläche. Nach Angaben der Polizei hat sie dabei aber ein hinter ihr kreuzendes Fahrzeug übersehen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)

