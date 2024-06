Fahrzeug driftet im Kreisverkehr in Krumbach

Teuer wird das Fahren mit einem unversicherten Fahrzeug für einen 21-Jährigen. Hätte er vielleicht keine Driftübungen gemacht, wäre er einem Polizisten nicht aufgefallen.

Am Freitagnachmittag beobachtete ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Krumbach, welcher privat unterwegs war, wie ein Pkw im Kreisverkehr der B16 beim Höllgehau driftete und äußerst verkehrsgefährdend fuhr. Die verständigten Kollegen der Polizeiinspektion Krumbach konnten den Fahrer samt Fahrzeug an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei der Überprüfung des Pkw stellten die Beamten fest, dass kein Versicherungsschutz vorliegt und zudem die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war. Aufgrund dessen wurden die Kennzeichen entstempelt und die Weiterfahrt untersagt. Der 21-jährige Fahrer muss sich nun einer Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten stellen, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)