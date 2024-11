Falscher Bankmitarbeiter und Überweisungsbetrug

Ein falscher Bankmitarbeiter, ein versuchter Überweisungsbetrug und wieder einmal der berüchtigte Enkeltrick: Über mehrere Betrugsversuche und Betrugsfälle berichtet die Krumbacher Polizei.

Am Mittwochabend wurde ein 49-jähriger Mann aus Balzhausen Opfer eines Betrugs. Er erhielt einen Anruf, bei dem der Täter vorgab, ein Bankmitarbeiter zu sein. Der Anruf wirkte laut Polizei durch die angezeigte Rufnummer authentisch. Der Täter forderte den Mann auf, eine Überweisung in Höhe rund 1000 Euro freizugeben, was dieser auch tat. Erst später bemerkte der Mann den Betrug. Es ist möglich, dass die Zugangsdaten des Geschädigten für das Online-Banking ausgespäht wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Der Täter forderte die Änderung der Bankverbindung

Am Donnerstag meldete ein Unternehmen der Polizeiinspektion Krumbach einen versuchten Betrug. Ein unbekannter Täter hatte laut Bericht der Polizei am Vortag versucht, das Gehalt eines Angestellten auf ein anderes Konto umzuleiten. Der Täter gab sich per E-Mail als der Angestellte aus und forderte die Änderung der Bankverbindung auf ein deutsches Bankkonto. Aufgrund von Unstimmigkeiten in den Angaben nahm die Personalabteilung direkten Kontakt mit dem Angestellten auf und entlarvte den Betrug rechtzeitig, bevor ein finanzieller Schaden entstand. Erste Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass die E-Mail offenbar aus dem Ausland gesteuert wurde.

Am Mittwochnachmittag erhielt eine Seniorin aus Krumbach einen Anruf, bei dem sich eine Betrügerin als Angehörige ausgab. Die Anruferin behauptete, die Tochter der Seniorin zu sein und nach einem Unfall dringend Geld zu benötigen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch sofort und beendete das Gespräch laut Bericht der Polizei umgehend, bevor eine Geldforderung gestellt werden konnte. (AZ)

