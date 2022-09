Frau fährt ohne Führerschein und unter Drogen Auto

Die Polizei erwischt die Autofahrerin in Krumbach bei einer Verkehrskontrolle. Sie darf nicht mehr weiterfahren.

Aus dem Verkehr gezogen haben Polizisten am Freitag um 8 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin in Krumbach. Sie unterzogen die Frau in ihrem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem wurden bei ihr laut Polizeibericht drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten unterbunden. (AZ)