Glasscheibe in Krumbach vermutlich von einem Auto beschädigt

Der Schaden an einer Scheibe einer Krumbacher Haustür beträgt rund 500 Euro. War ein rangierender Autofahrer schuld? Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr konnte ein grauer Mercedes-SUV mit Mindelheimer Kennzeichen dabei beobachtet werden, wie er mehrmals vor einem Anwesen in der Krumbacher Rotkreuzstraße, knapp rangierte. Als das Fahrzeug weggefahren war, konnte die Wohnungsbesitzerin feststellen, dass genau an dieser Stelle nun ein Schaden von rund 500 Euro an der Verglasung neben der Eingangstüre entstanden war. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, insbesondere zu dem Fahrzeug, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-0 zu melden. (AZ)