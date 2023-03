Gewaltdelikt in der Krumbacher Innenstadt: Keine Person wurde getötet

In den Abendstunden des Donnerstags gab es in Krumbach einen Großeinsatz. Nach dem mutmaßlichen Täter wurde gefahndet. Das ist bisher bekannt.

Mehrere Streifenwagen waren am Donnerstagabend in Krumbach zu sehen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie Holger Stabik von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mitteilt, ist es in den Abendstunden zu einem Gewaltdelikt gekommen. Gegen 19 Uhr seien die Einsatzkräfte alarmiert worden. Der Einsatz sei inzwischen beendet. Der Vorfall soll sich in der Franz-Aletsee-Straße ereignet haben.

Großeinsatz der Polizei in Krumbach: War es ein Messerangriff?

Bis in die Nacht soll es Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter gegeben haben. Neben der Polizeidienststelle Krumbach war auch die Kriminalpolizei Memmingen vor Ort. Die Gerüchte, die in Krumbach im Umlauf sind, stimmen laut Polizei nicht. Es wurde keine Person getötet. Dass es die Absicht gegeben habe, schließen die Beamten auf Nachfrage nicht aus.

Weitere Details, etwa ob es ein Messerangriff war, teilt die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit. Laut Informationen unserer Zeitung sollen Blutspuren vor der Hypo-Vereinsbank gefunden worden sein. (sohu)

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.