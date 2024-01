Krumbach

vor 17 Min.

Im Frühling wird die B300 in Krumbachs Südwesten ausgebaut

An der B300 wurden am Ortsausgang Krumbach am Reschenberg Bäume an einer Hangkante gefällt (links im Bild). Dazu musste die Straße teils halbseitig gesperrt werden.

Plus 1,2 Kilometer der B300 vor der Ortseinfahrt nach Krumbach werden ausgebaut. Die Straße wird breiter. Baumfällungen finden jetzt dafür statt.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Verkehrsteilnehmer haben es bereits vergangene Woche auf der B300 gemerkt: Es tut sich etwas am südlichen Ortsausgang von Krumbach. Baumfällarbeiten waren zu beobachten am Reschenberg/Schwarzlachenberg. Die Redaktion fragte beim Staatlichen Bauamt nach, was geplant ist.

Im Mai können die Bauarbeiten an der B300 bei Krumbach beginnen

Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt in Krumbach erklärt, dass immer, wenn Baumaßnahmen geplant seien, im Winter davor die notwendigen Bäume gefällt werden. Das übernimmt derzeit die Straßenmeisterei Krumbach des Staatlichen Bauamts. Im vergangenen Jahr wurde die B300 zwischen Ebershausen und Kettershausen bereits ausgebaut beziehungsweise saniert. Nun soll in diesem Jahr das letzte noch verbleibende Teilstück ausgebaut und saniert werden. Es handelt sich um 1,2 Kilometer zwischen dem neuen Baugebiet am Reschenberg und dem Solarfeld. Die Arbeiten werden noch ausgeschrieben und die Planung wurde bereits dem Stadtrat Krumbach vorgestellt. Baubeginn soll im Mai oder Juni sein und bis Ende des Jahres soll das Teilstück fertiggestellt sein. Dabei wird die Straße dann voll gesperrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen